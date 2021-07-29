Детям с особыми потребностями в садике будут уделять больше внимания. Фото: 5 канал

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Деткам с особыми потребностями будут уделять больше внимания в садиках.

На заседании 28 июля 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым усовершенствовал инклюзивное образование в дошкольных учреждениях Украины. Правительство ввело пять уровней поддержки: от первого уровня (незначительные или единичные трудности у ребенка) до пятого уровня (тяжелая степень проявления трудностей). Предполагается, что эти уровни поддержки будут влиять на количество детей с особыми образовательными потребностями в группах.

В частности, в инклюзивных группах садиков будет учиться:

не более одного ребенка, требующего 4 или 5 уровня поддержки;

не более двух детей, которые нуждаются в 3 уровня поддержки;

не более трех детей, которые нуждаются в 2 уровня поддержки.

В Кабмине ожидают, что воспитатели смогут уделять больше внимания детям с особыми образовательными потребностями. Определять уровень поддержки будут специалисты инклюзивно-ресурсных центров.

Если же воспитатель заметит в группе ребенка, у которого есть незначительные трудности в обучении, ему смогут оказать поддержку первого уровня. Для этого нужно заявление от родителей, а дальше руководитель детского сада создаст команду психолого-педагогического сопровождения, которая подготовит индивидуальный план обучения ребенка и будет контролировать его выполнение. Если в ходе поддержки станет понятно, что для ребенка недостаточно, родителям порекомендуют обратиться в инклюзивно-ресурсний центр.

Напомним, в июле Кабмин в постановлении от 7 июля 2021 года № 697 урезал размер социальной помощи для нетрудоустроенных лиц. Отныне, если женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, в течение полугода получения пособия на ребенка одинокой матери не устроились на работу по направлению центра или не нашли работу самостоятельно, то размер пособия на ребенка им уменьшат на 50%. В следующем периоде размер уменьшения составит 75%.