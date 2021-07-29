В Нью-Йорке будут платить 100 долларов за прививку от коронавируса

https://racurs.ua/n158051-v-nu-yorke-budut-platit-100-dollarov-za-privivku-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Жители Нью-Йорка, которые сделали первый укол от COVID-19, смогут получить 100 долларов. Для этого им надо будет перед вакцинацией зарегистрироваться на специальном сайте.

Как сообщает NBC, начиная с 30 июля, мэрия города будет платить по 100 долларов тем, кто сделает первый укол от коронавируса. Об этом заявил мэр Билл Де Блазио.

Получить деньги смогут те, кто перед прививкой зарегистрируется на специальном сайте.

Эта поощрительная мера вводится на фоне резкого роста числа случаев заболеваемости в городе, вызванного распространением дельта-штамма.

В Нью-Йорке, население которого составляет 8,5 млн человек, по данным Департамента здравоохранения штата, от 45% до 65% жителей полностью вакцинированы — в зависимости от района.

Между тем американская компания Netflix обязала актеров, привлеченных к съемкам на студии в США, и некоторых сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса.

Правила касаются актеров и тех, кто взаимодействует с ними на съемочной площадке. Новые требования согласовали с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров, профсоюзами и другими отраслевыми организациями.

От прививки можно будет отказаться, если ее нельзя делать из-за медицинских, религиозных или возрастных причин. Новые правила не коснутся сериалов и фильмов, которые уже производят.

Источник: NBC