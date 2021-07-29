У Нью-Йорку платитимуть 100 доларів за щеплення від коронавірусу

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Жителі Нью-Йорка, які зробили перший укол від COVID-19, зможуть отримати 100 доларів. Для цього їм треба буде перед вакцинацією зареєструватися на спеціальному сайті.

Як повідомляє NBC, починаючи з 30 липня, мерія міста буде платити по 100 доларів тим, хто зробить перший укол від коронавірусу. Про це заявив мер Білл Білл де Блазіо.

Отримати гроші зможуть ті, хто перед щепленням зареєструється на спеціальному сайті.

Ця заохочувальна захід вводиться на тлі різкого зростання числа випадків захворюваності в місті, викликаного поширенням дельта-штаму.

У Нью-Йорку, населення якого становить 8,5 млн осіб, за даними Департаменту охорони здоров’я штату, від 45% до 65% жителів повністю вакциновані — залежно від району.

Тим часом американська компанія Netflix зобовʼязала акторів, які залучені до зйомок на студії у США, і деяких співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу.

Правила стосуються акторів і тих, хто взаємодіє з ними на знімальному майданчику. Нові вимоги узгодили з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів, профспілками та іншими галузевими організаціями.

Від щеплення можна буде відмовитись, якщо його не можна робити з медичних, релігійних або вікових причин. Нові правила не торкнуться серіалів і фільмів, які вже виробляють.

Джерело: NBC