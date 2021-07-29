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Ракурс
Украина осталась в Токио без трех легкоатлетов — что случилось

Украина осталась в Токио без трех легкоатлетов — что случилось

29 июл 2021, 09:57
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Трех украинских легкоатлетов отправили домой из Олимпиады в Токио. Мировая легкая атлетика (World Athletics) и Антидопинговый союз атлетов (Athletic Integrity Unit) направили в адрес Федерации легкой атлетики Украины сообщение о дисквалификации Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Натальи Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4×400 метров).

Эти легкоатлеты не смогут выступить на Олимпийских играх-2021 в Токио из-за недостатка проведенных вышеупомянутых проб.

Это второй раз за последние три дня украинских спортсменов отстраняют от Олимпиады. Ранее по подозрению в употреблении эритропоэтина с соревнований сняли триатлонистку Юлию Елистратова.

Однако причина отстранения Гаврилюка, Коваленко и Пироженко-Чорномаз имеет другой характер.

Согласно международным правилам, накануне важных стартов легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб (три теста сроком до десяти месяцев). Из-за пандемии календарь соревнований изменился. Спортсменам, которые отобрались на Олимпиаду в заключительные недели, необходимо было сдать три внесоревновательных допинг-пробы в ограниченный период времени.

Дисквалифицированные атлеты не предоставили достаточного количества допинг-проб, поэтому их решили отстранить.

34-летний Коваленко (чемпион Украины-2021 на дистанции 20 км) ранее получал трехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. В 2020 году он возобновил выступления.

22-летний Михаил Гаврилюк в 2021 году стал серебряным призером чемпионата Украины и занял четвертое место на молодежном Евро по легкой атлетике.

24-летняя Наталья Пироженко-Чорномаз в Токио должна была выступить в эстафете 4 по 400 метров. В 2017 году в Луцке она стала чемпионкой Украины на этой дистанции.


Перед стартом Олимпиады отстранения получили также тяжеловес Дмитрий Чумак, гимнаст Олег Верняев и легкоатлет Игорь Главан (спортивная ходьба на 50 км).

В 2017 году Главана обвинили в употреблении допинга и отстранили от профессионального спорта на два года. Суд впоследствии этот срок продлил еще на год. Главан утверждает, что допинг он не употреблял и дело против него сфабриковали.

Источник: Ракурс


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