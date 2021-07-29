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Ракурс
Голос. Фото: Слово и дело

Раскол в «Голосе» — большинство депутатов выходят из партии

29 июл 2021, 10:15
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Раскол в партии «Голос» может завершиться выходом из партии большинства народных избранников.

Причиной выхода из политсилы нардепы называют узурпацию власти со стороны главы партии и столичной ячейки Киры Рудык. Соответствующее заявление опубликовала Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Депутат «Голоса» Александра Устинова написала заявление о выходе из партии. Она заявила, что большинство депутатов не будут принимать участие в съезде партии и покидают партию.

Заявление Устиновой. Фото: FacebookКак известно, парламентская фракция «Голоса» окончательно раскололась на две части еще 16 июня. Тогда 10 депутатов — Роман Лозинский, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин и Галина Васильченко — создали депутатскую группу «Справедливость».


Депутаты считают, что руководство партии во главе с Кирой Рудик «перешло красные линии» и «изменило интересам избирателей». Члены «Справедливости» заявили, что 11 голосами уволили главу фракции — близкого соратника Рудик Ярослава Железняка. Сам он это решение называет незаконным, и, как и раньше, считает себя главой фракции.

Напомним, ранее мы сообщали, что ровно половина фракции «Голос» заявила о недоверии главе фракции Железняку и главе партии Кире Рудик. Также они заявили, что инициируют отзыв депутатского мандата Рудик, поскольку она пропустила 60% заседаний.

Источник: Ракурс


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