“Голос” під демарш частини партії позбувся сімох нардепів — названо імена

https://racurs.ua/ua/n158084-golos-pid-demarsh-chastyny-partiyi-pozbuvsya-simoh-nardepiv-nazvano-imena.html

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З’їзд «Голосу», який проігнорувала частина парламентарів, а деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.

Про це під час брифінгу заявила лідер партії, нардеп Кіра Рудик, яку обвинувачують в узурпації влади в «Голосі» та співпраці з офісом Зеленського.

Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості, один із делегатів з’їзду поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії… З’їзд прийняв це рішення і ми рухаємося далі, — заявила Рудик, пише УП.

З’їзд вирішив виключити сімох нардепів з партії «Голос»:

Олександру Устінову,

Ольгу Стефанишину,

Романа Лозинського,

Ярослава Юрчишина,

Володимира Цабаля,

Юлію Клименко,

Соломію Бобровську.

За словами Рудик, в партії «Голос» немає ціннісних протиріч із колегами по фракції. Також вона назвала екс-колег «ефективними і гарними представниками української політики».

На з’їзді партії були присутні лише 22 делегати.

Раніше депутат Устінова заявила, що більшість парламентарів не братимуть участі у з’їзді партії «Голос» 29 липня та покидають лави політсили. За її словами, з’їзд «Голосу» — це «чергова профанація керівництва та цементування контролю Рудик над партією». Устінова також написала заяву про вихід із політсили. Таку ж заяву написали Юрчишин і Стефанишина.

Нагадаємо, частина депутатів з фракції «Голос» звинуватили Кіру Рудик в узурпації влади в партії та висловили недовіру їй та нардепу Ярославу Железняку.