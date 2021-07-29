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Ракурс
“Голос” під демарш частини партії позбувся сімох нардепів — названо імена

«Голос» під демарш частини партії позбувся сімох нардепів — названо імена

29 лип 2021, 16:35
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З’їзд «Голосу», який проігнорувала частина парламентарів, а деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.

Про це під час брифінгу заявила лідер партії, нардеп Кіра Рудик, яку обвинувачують в узурпації влади в «Голосі» та співпраці з офісом Зеленського.

Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості, один із делегатів з’їзду поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії… З’їзд прийняв це рішення і ми рухаємося далі, — заявила Рудик, пише УП.

З’їзд вирішив виключити сімох нардепів з партії «Голос»:

  • Олександру Устінову,

  • Ольгу Стефанишину,

  • Романа Лозинського,

  • Ярослава Юрчишина,

  • Володимира Цабаля,

  • Юлію Клименко,

  • Соломію Бобровську.

За словами Рудик, в партії «Голос» немає ціннісних протиріч із колегами по фракції. Також вона назвала екс-колег «ефективними і гарними представниками української політики».

На з’їзді партії були присутні лише 22 делегати.


Раніше депутат Устінова заявила, що більшість парламентарів не братимуть участі у з’їзді партії «Голос» 29 липня та покидають лави політсили. За її словами, з’їзд «Голосу» — це «чергова профанація керівництва та цементування контролю Рудик над партією». Устінова також написала заяву про вихід із політсили. Таку ж заяву написали Юрчишин і Стефанишина.

Нагадаємо, частина депутатів з фракції «Голос» звинуватили Кіру Рудик в узурпації влади в партії та висловили недовіру їй та нардепу Ярославу Железняку.

Джерело: Ракурс


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