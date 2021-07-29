Кара за допінг — Зеленський забрав стипендії у медалістів-порушників, на фото — Ольга Коробка

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Ракурс

За використання допінгу покарали трьох українських спортсменів, які раніше стали медалістами Олімпійських ігор.

Президент України відібрав державні стипендії у спортсменів, яких раніше позбавили олімпійських нагород за застосування допінгу.

В указі Володимира Зеленського згадуються Наталя Давидова і Ольга Коробка, яким виплати призначили 3 січня 2013 року й Олексій Торохтій (стипендія призначена 23 листопада 2015 року).

Важкоатлетка Давидова здобула «бронзу» на Оліміпаді в Пекіні в 2008 році у ваговій категорії до 69 кг.

У серпні 2016 року після повторного аналізу допінг-проб, які відібрали на Іграх у Пекіні, проби Давидової виявились позитивними. МОК анулював результат важкоатлетки і позбавив її бронзової олімпійської медалі.

Ольга Коробка також здобула «срібло» на Олімпіаді-2008 у Пекіні. У лютому 2012 року її відсторонили від спорту на чотири роки за вживання допінгу. Через чотири роки МОК позбавив її срібної медалі.

Олексій Торохтій — також важкоатлет. Він у 2012 році виграв Олімпійські ігри у Лондоні у ваговій категорії до 105 кг. У 2019 році на офіційному сайті МОК було опубліковано рішення про позбавлення Торохтія золотої медалі через порушення антидопінгових правил.

«Ракурс» повідомляв, що трьох українських легкоатлетів довелося знімати з Ігор в Токіо через те, що вони не встигли здати необхідні три тести. Спортсмени в останній момент відібралися на Олімпіаду і не змогли пройти усі необхідні процедури.