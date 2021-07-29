Винахід. Фото: DesignBoom

https://racurs.ua/ua/n158081-ekzorukavyci-zi-shtuchnymy-m-yazamy-stvoryla-studentka-foto-video.html

Ракурс

Екзорукавиці зі штучними м’язами для екстремальних видів спорту створила студент-дизайнер Ліор Едрі для стартапу Yehonatan Medical.

Незвичайний пристрій використовує електроактивні полімери (ЕАР) як штучні м’язи. Така технологія дозволяє підсилити хват пальцями та зчеплення з поверхнями. Про це повідомляє DesignBoom.

Пристрій обладнаний сенсором Gripit, який реєструє м’язову активність і посилає електричні розряди в гнучкі ЕАР-компоненти, які охоплюють пальці рукавички. Під впливом розрядів електроактивні полімери згинаються, через що пальці стискаються з набагато більшою силою, ніж може забезпечити людина.

У поєднанні з поверхнею з термопластичного еластомеру й гуми це підвищує здатність чіплятися за невеликі виступи. Для роботи екзорукавиць потрібна електрична батарея, яка одягається на спину як рюкзак.

За розрахунками дизайнера Ліор Едрі, рукавички та батарея не будуть сковувати рухів людини завдяки компактним розмірам і гнучким матеріалам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смартфон із вбудованим дроном запатентувала китайська компанія Vivo. Дрон можна дістати з відсіку на верхньому торці, запустити в повітря і зняти селфі, залишаючи руки вільними, або ж звичайну фотографію, але з незвичайного ракурсу.

Джерело: DesignBoom