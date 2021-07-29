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День молоді відзначатимуть “в ногу” зі світом - Зеленський змінив дату свята
День молоді відзначатимуть «в ногу» зі світом — Зеленський змінив дату святаhttps://racurs.ua/ua/n158080-den-molodi-vidznachatymut-v-nogu-zi-svitom-zelenskyy-zminyv-datu-svyata.htmlРакурс
День молоді в Україні відзначатимуть «в ногу» зі світом — президент Володимир Зеленський установив нову дату святкування — 12 серпня, яка співпадає з Міжнародним днем молоді.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава держави підписав указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів, — йдеться у повідомленні.
Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року. Тобто цьогоріч 12 серпня свято ще не відзначатиметься.
Натомість втратив чинність президентський указ від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді», відповідно до якого це свято відзначалося щороку в останню неділю червня.
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