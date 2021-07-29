Дівчинка з близнюком у шлунку народилася в Ізраїлі

Ембріон. Фото: НВ

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Ракурс

В Ізраїлі в медичному центрі Ассута в Ашдоді народилася дівчинка з ембріоном у животі.

Це надзвичайно рідкісний медичний випадок, який трапляється раз на кожні 500 тис. народжень. Про це повідомляє The Times of Israel.

Перевірки й УЗД ще на пізніх термінах вагітності визначили, що живіт дівчинки збільшений, і після природних пологів лікарі уважно оглянули її та підтвердили, що всередині новонародженого щось є.

Ми були здивовані, виявивши, що це був ембріон. Ми думаємо, що їх було більше, ніж один, і ми все ще перевіряємо це, — сказав Омер Глобус, директор із неонатології медичного центру Ассута.

Медики наголошують, що рештки не були повністю сформованим ембріоном, а швидше ембріоном, який розвинувся лише частково — так, лікарі змогли побачити деякі кістки.

Операція з видалення ембріону пройшла успішно, й очікується, що дівчинка повністю одужає. І дівчинку, і її мати, у якої є ще троє дітей, уже відправили додому. Наразі існує низка теорій щодо того, як виникають такі випадки, одна з яких полягає в тому, що вагітність починається як двійня, але потім один з ембріонів поглинається іншим.

Це явище, яке іноді називають «синдромом зникаючих близнюків», частіше зустрічається у вагітностях, що проводяться за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), хоча воно також може виникати під час природній вагітності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стародавню похоронну урну віком майже 4 тис. років виявили на території сучасної Угорщини. Під час розкопок на кладовищі поруч із містом Сігетсентміклош знайшли урну з останками вагітної жінки. Вчені визначили, що останки належать дівчині 20−30 років. Покоїлася вона не одна, а з двома крихітними ембріонами віком до 30 тижнів.

Джерело: The Times of Israel