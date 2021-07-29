Останки вагітної близнюками жінки знайшли у стародавній урні. Фото: znaj.ua

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Ракурс

Стародавню похоронну урну віком близько 4 тис. років виявили на території сучасної Угорщини.

Під час розкопок на кладовищі поруч із містом Сігетсентміклош, яке вважається одним з найбільших стародавніх поховань Угорщини і належить Ватинській культурі, знайшли урну з останками вагітної жінки. Вчені визначили, що останки належать дівчині 20−30 років. Покоїлася вона не одна, а з двома крихітними ембріонами віком до 30 тижнів. Про це повідомляється в журналі PLOS One.

Це поховання суттєво відрізнялося від інших знайдених захоронень. В урні археологи знайшли золоту каблучку для волосся і бронзову — на шию, а ще дві кістяні шпильки. Крім того, у поховання був особливий дизайн.

Науковцям вдалося з’ясувати, що похована жінка, будучи ще підлітком від восьми до 13 років, приїхала здалеку. Можливо, вона народилася на території сучасної Чехії. Схоже, згодом вона вийшла заміж за шановну особу, але померла в розквіті років, завагітнівши двійнятами.

Всього під час розкопок на кладовищі знайшли 525 стародавніх поховань, що складаються в основному з фрагментів кісток, золи і рідкісного похоронного приладдя з кераміки і бронзи. Для 41 зразка з 29 поховань провели низку лабораторних аналізів і тестів, щоб отримати уявлення про те, ким були ці померлі люди.

Нагадаємо, на острові Хортиця на території археологічного комплексу «Генералка-2» знайшли унікальну знахідку — символічну могилу вождя без праху небіжчика. Схожі поховання влаштовували, якщо людина помирала на чужині чи зникала безвісти.

Джерело: PLOS One