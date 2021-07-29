Останки беременной близнецами женщины нашли в древней урне. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/n158066-ostanki-beremennoy-bliznecami-jenschiny-nashli-v-drevney-urne.html

Ракурс

Древнюю погребальную урну возрастом около 4 тыс. лет обнаружили на территории современной Венгрии.

Во время раскопок на кладбище рядом с городом Сигетсентмиклош, которое считается одним из крупнейших древних захоронений Венгрии и принадлежит Ватинской культуре, нашли урну с останками беременной женщины. Ученые определили, что останки принадлежат девушке 20−30 лет. Покоилась она не одна, а с двумя крошечными эмбрионами возрастом до 30 недель. Об этом сообщается в журнале PLOS One.

Это захоронение существенно отличалось от других найденных захоронений. В урне археологи нашли золотое кольцо для волос и бронзовое — на шею, а еще две костяные заколки. Кроме того, у захоронения был особый дизайн.

Ученым удалось выяснить, что похороненная женщина, будучи еще подростком от восьми до 13 лет, приехала издалека. Возможно, она родилась на территории современной Чехии. Похоже, впоследствии она вышла замуж за уважаемого человека, но умерла в расцвете лет, забеременев двойней.

Всего во время раскопок на кладбище нашли 525 древних захоронений, состоящих в основном из фрагментов костей, золы и редкого похоронного принадлежности из керамики и бронзы. Для 41 образца из 29 захоронений провели ряд лабораторных анализов и тестов, чтобы получить представление о том, кем были эти умершие люди.

Напомним, на острове Хортица на территории археологического комплекса «Генералка-2» нашли уникальную находку — символическую могилу вождя без праха покойного. Похожие захоронения устраивали, если человек умирал на чужбине или пропал без вести.

Джерело: PLOS One