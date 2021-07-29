Известный лоукостер начал летать вблизи оккупированного Крыма

Wizz Air. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n158064-izvestnyy-loukoster-nachal-letat-vblizi-okkupirovannogo-kryma.html

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Wizz Air, известный лоукостер, 28 июля начал летать у Симферопольского района полетной информации над открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины.

Теперь у оккупированного Крыма пролетают самолеты из Венгрии и ОАЭ. Об этом написал глава «Украэроруха» Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

По его словам, преимуществами таких маршрутов является безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, подтвержденные европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, кратчайшие маршруты, уменьшенное время полёта и затраты на топливо. Он добавил, что Украина работает над привлечением других авиакомпаний.

Как известно, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крыму в 2014 году. Согласно решению Международной организации гражданской авиации (ICAO), территория полуострова отнесена к зоне конфликта. Сейчас Украина является единственным международно признанным государством, которое имеет право обеспечивать обслуживание воздушного движения над Крымом.

В августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на российские авиакомпании за полеты над Крымом на сумму 14,5 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на авиабилеты в мире снизятся. Это произойдет из-за преобладания предложения со стороны авиаперевозчиков над спросом на авиаперелеты.