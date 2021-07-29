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Ракурс
Ошибки при COVID-вакцинации привели к гибели 10 тыс. человек в Болгарии. Фото: RT

Ошибки при COVID-вакцинации привели к гибели 10 тыс. человек в Болгарии

29 июл 2021, 12:20
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Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к огромному количеству смертей.

Из-за неправильных действий властей умерли почти 10 тыс. человек. Главная ошибка во время вакцинальной компании — не было приоритета для граждан старше 60 лет и людей с тяжелыми заболеваниями, у которых COVID-19 может вызвать осложнение. Об этом сообщил министр здравоохранения Стойчо Кацаров, передает «Болгарское телеграфное агентство».

Именно из-за этой ошибки Болгария понесла большие потери, потому что около 80% умерших из-за коронавируса были пожилыми людьми. Также ошибкой болгарский Минздрав считает и выбор препарата. Отмечается, что проблемы в поставках препарата AstraZeneca привели к дополнительным осложнениям в вакцинации и до конца февраля в стране удалось привить лишь около 200 тыс. человек из 7 млн жителей.


Напомним, в Украине в случае смерти лица из-за вакцинации от COVID-19 государство обязано выплатить членам семьи, родителям или иждивенцам умершего выплату, что составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных людей по состоянию на 1 января 2021 года. Таким образом, выплата составит более 1,7 млн грн.

Источник: «Болгарское телеграфное агентство»

Источник: Ракурс


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