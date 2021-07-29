Зеленский. Фото: Главком

https://racurs.ua/n158062-zelenskiy-peretrusil-verhushku-armii-obyasnenie-eksperta.html

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Кадровые перестановки в оборонном секторе проанализировал Юрий Бутусов. По его мнению, отставка Руслана Хомчака — это результат усиления влияния главы офиса президента Андрея Ермака.

Таким образом Офис президента пытается установить свое влияние над верхушкой армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эксперт заявляет, что действующий министр обороны Андрей Таран — это человек Ермака, которого он поставил на эту должность. Хомчак назначенцем Ермака не является, а потому череду конфликтов, скандалов и уголовных дел в армии у Зеленского решили не решать, а просто уволить Хомчака и Тарана.

По его словам, кадровую ротацию начали с трех заместителей министра, теперь уволили Хомчака, а отставку Тарана планируют на осень.

Зеленский предпочитает не решать проблемы слабых институтов государства, не ставить конкретные задачи и не писать стратегии и программы, президент думает исключительно в информационной плоскости, в сфере пиара. Поэтому вместо решений проблем проводят «смену караула», — заявил Бутусов.

Он добавил, что решение назначить на место Хомчака генерала Валерия Забужко является грамотным, поскольку генерал является относительно молодым и коммуникабельным — он тесно взаимодействовал с гражданским обществом.

Таким образом у Владимира Зеленского пытаются наладить контакт между министром обороны и главнокомандующим, улучшив вертикаль в оборонном секторе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Чиновник покидает свой пост по решению президента Владимира Зеленского из-за конфликтов с министром обороны Тараном.