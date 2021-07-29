Шестилетнюю девочку убил 13-летний подросток на Харьковщине. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n158060-shestiletnuu-devochku-ubil-13-letniy-podrostok-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Убийство шестилетнего ребенка произошло поселке Старый Сальтов в Харьковской области.

Вчера, 28 июля, продолжались поиски шестилетней Мирославы Третьяк. Девочка пошла гулять с другом, но к назначенному времени домой так и не вернулась. Через несколько часов ее нашли мертвой. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Тело девочки нашли в 23.50 в заброшенном доме в Старом Салтове. Правоохранители зафиксировали признаки насильственной смерти — разбитое лицо и голова.

Полицейские уже установили личность, которая причастна к убийству. Это — 13-летний мальчик, с которым она пошла гулять. Он и его мать сейчас находятся в райотделе полиции. Прокуроры хотят допросить мальчика, но он несовершеннолетний. В связи с этим они готовят соответствующее ходатайство. Впоследствии подозреваемого планируют поместить в приемник-распределитель.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как пишет «Обозреватель», подросток ранее уже попадал в поле зрения полиции. В четвертом классе мальчик жестоко убил трех щенков — бил их головой о землю и вешал. Также за мальчиком замечали неадекватные поступки, но не уточняется какие именно.

Напомним, в апреле в Херсонской области в СИЗО повесился 62-летний житель поселка Счастливое, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании семилетней Машеньки Борисовой.

Источник: «Обозреватель»