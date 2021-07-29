Хасиды. Фото: Еврейская община

https://racurs.ua/n158061-nazvany-imena-pogibshih-na-prikarpate-hasidov-foto.html

Ракурс

Падение самолета на Прикарпатье унесло жизни трех иностранцев. Среди погибших пассажиров самолета, который упал в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) на жилой дом, двое были гражданами США, один — подданный Великобритании.

Все трое учились в Иерусалиме. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Имена хасидов назвали в Еврейской общине Украины:

Амрам Промевич из Монсе (США);

Элиэзер Бриль из Вильямсбурга (США);

Герш Вайс из Лондона (Великобритания).

Напомним, ранее мы сообщали, что в жилом доме близ села Шепаровцы Ивано-Франковской области, на который 28 июля, около 13.40, упал легкомоторный спортивный самолет, были люди — женщина и двое детей. Они, услышав грохот, чудом успели выскочить на улицу.

По словам очевидцев, самолет за считанные минуты перед падением низко над землей выполнял фигуры высшего пилотажа. Последние секунды полета этого самолета случайно сняли находившиеся на берегу местной реки.

Источник: The Jerusalem Post