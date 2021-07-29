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Верховный суд ликвидировали незаконно — так решил ЕСПЧ
Верховный суд Украины ликвидировали незаконно — так решил ЕСПЧhttps://racurs.ua/n158059-verhovnyy-sud-ukrainy-likvidirovali-nezakonno-tak-reshil-espch.htmlРакурс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Гуменюк и другие против Украины» сделал вывод, что ликвидация Верховного суда Украины во время судебной реформы в 2016 году является незаконным.
Об этом говорится в соответствующем решении ЕСПЧ от 22 июля.
ЕСПЧ рассматривал иск по делу «Гуменюк и другие против Украины» 2,5 года и постановил, что ликвидация старого Верховного суда не имела законных оснований, а судьи ВСУ не могли быть уволены или переведены в другой суд. В суде отметили, что они должны автоматически продолжать работать в новообразованном суде.
ЕСПЧ приказал решить ситуацию с двумя действующими Верховными судами и выплатить судьям ликвидированного суда компенсацию в размере 5 тыс. евро.
Через три месяца начинается процедура его исполнения, например, выплата компенсаций. Далее должны быть разработаны определенные поправки к действующим законопроектам, или в Раду надо внести новый закон. Выполнять решения Европейского суда должны парламент и Минюст, так как в деле именно они были оппонентами судей ликвидированного ВСУ.
В решении ЕСПЧ говорится, что попытка ликвидировать высший судебный орган Украины нарушила сразу две статьи международной Конвенции по правам человека, в частности, право на справедливый суд.
Против государства Украина судились судьи Василий Гуменюк, Галина Канигина, Людмила Охримчук, Богдан Пошва, Виктор Школяров, Александр Волков, Анатолий Емец, Татьяна Жаворонок.
К слову, Гуменюк — исполняющий обязанности председателя Верховного суда Украины.
История вопроса
Конфликт по поводу одновременного сосуществования Верховного суда и Верховного суда Украины тянется с 2017 года. Тогда в результате судебной реформы 2016 года начал работать новый Верховный суд. Его судьи прошли соответствующую конкурсную процедуру. Но в то же время остался и Верховный суд Украины, который потерял полномочия на осуществление правосудия и в перспективе должен был быть ликвидирован.
При этом еще в октябре 2016 года Пленум ВСУ обратился в Конституционный суд Украины с представлением о конституционности ликвидации ВСУ.
В феврале 2020 года КСУ признал ликвидацию ВСУ неконституционной и призвал парламент немедленно исправить ситуацию. Кроме того, суд признал неконституционным положение о меньших суммах пожизненного денежного содержания для судей в отставке, которые не прошли квалификационное оценивание.
В Раде зарегистрировали несколько законопроектов о переводе судей Верховного суда Украины в Верховный суд, а также устранении «институционального дуализма», но за один из них не голосовали.
Сейчас работает новообразованный суд, поэтому судьи «старого» Верховного суда и судились в ЕСПЧ против Украины.
Реакция судей
Судьи Верховного суда Украины пока не определились, будут ли они продолжать осуществление правосудия в Верховном суде. Об этом они сообщили 28 июля на брифинге, посвященном решению ЕСПЧ.
Как отметила «Судебно-юридической газете» судья ВСУ Галина Канигина, сейчас не может быть и речи о переводе.
Вопрос возможности осуществления правосудия в новом Верховном суде, судя по всему, каждый из судей ВСУ будет решать самостоятельно.
Если парламент примет закон, согласно которому судьи ВСУ будут переведены в Верховный суд и другого пути не будет, то у меня будет два варианта. Во-первых, у меня уже есть 33 лет стажа, я давно имею право на отставку. Во-вторых, если у меня появится возможность осуществлять правосудие в Верховном суде, то перед этим я изучу судебную практику и тогда решу, стоит ли мне идти в этот коллектив работать, — рассказал судья ВСУ Анатолий Емец.
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