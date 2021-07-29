Кузин. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n158058-otmenyat-li-masochnyy-rejim-dlya-vakcinirovannyh-otvet-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине снова начинает набирать обороты. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что масочный режим не будут отменять для вакцинированных, так как пока недостаточно людей получили прививки.

Отменить ношение масок могут только тогда, когда большинство населения будет вакцинировано. Об этом он заявил в интервью для «Украинской правды».

Он отметил, что несмотря на то, что ранее отмену масочного режима предлагал Центр контроля и профилактики болезней, но затем он вернул необходимость ношения средств индивидуальной защиты из-за малого количества привитых. На вопрос о том, проведут ли украинцы осень и зиму в масках, главный санврач ответил утвердительно.

И здесь есть еще один плюс — осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от COVID-19, — добавил Кузин.



Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» начал распространяться в Украине. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество заражений этим штаммом коронавируса растет. Сейчас болезнь подхватили 17 украинцев.

Источник: Украинская правда