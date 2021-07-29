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Ракурс
Самодельная бомба взорвалась в большом ТРЦ Киева. Фото: Нацполиция

Самодельная бомба взорвалась в ТРЦ на Оболони в Киеве (ФОТО)

29 июл 2021, 10:57
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Взрыв в одном из торгово-развлекательных центров прогремел в Оболонском районе Киева.

Взрыв произошел в почтомате «Новой Почты». Сообщение об инциденте правоохранители получили утром 29 июля. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

Предварительно установлено, что в одном из ящиков почтомата взорвалась самодельная бомба из пиротехнических изделий. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, после чего будет дана правовая квалификация.

Самодельная бомба взорвалась в большом ТРЦ Киева. Фото: Нацполиция

Самодельная бомба взорвалась в большом ТРЦ Киева. Фото: Нацполиция

Самодельная бомба взорвалась в большом ТРЦ Киева. Фото: Нацполиция


Напомним, 21 июня в селе Белогородка Бучанского взрыв в многоквартирном доме привел к масштабному пожару. Огонь разрушил часть дома, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки.

На месте взрыва нашли тело мужчины, им оказался 47-летний уроженец Кременчуга. Он погиб еще до пожара из-за многочисленных ранений. Полиция впоследствии задержала подозреваемого в убийстве.

Источник: Ракурс


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