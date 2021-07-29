Саморобна бомба вибухнула у великому ТРЦ Києва. Фото: Нацполіція

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Вибух в одному з торгове-розважальних центрів прогримів центі в Оболонському районі Києва.

Вибух стався в поштоматі «Нової Пошти». Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали вранці 29 липня. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Києва.

Попередньо встановлено, що в одному з ящиків поштомату вибухнула саморобна бомба з піротехнічних виробів. Внаслідок інциденту загиблих або постраждалих немає.

Зараз правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, після чого буде дана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 21 червня у селі Білогородка Бучанського вибух у багатоквартирному будинку призвів до масштабної пожежі. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.

На місці вибуху знайшли тіло чоловіка, ним виявився 47-річний уродженець Кременчука. Він загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція згодом затримала підозрюваного у вбивстві.