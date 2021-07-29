Дельта. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158056-shtam-delta-zayshov-v-ukrayinu-zafiksovano-17-vypadkiv.html

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Штам «Дельта» почав ширитися в Україні. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що кількість інфікувань цим штамом коронавірусу зростає.

Наразі хворобу підхопили 17 українців. Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, ситуація почала погіршуватися — у країні вже виявили 17 офіційно зареєстрованих випадків. Більшість випадків захворювання фіксується на рівні Києва через кращий доступ до лабораторних потужностей. Наразі регіонами, де вже є «Дельта», є Київ, Львівщина й Закарпаття.

Зокрема, відомо, що майже кожен із захворілих виїжджав за кордон. Інфіковані або перетинали кордон в інкубаційний період, або напередодні хвороби мали візити до Росії чи інших держав. Два випадки пов’язані з тим, що люди повернулись із Донецької та Луганської області.

Однак деякі випадки не пов’язані з перетином державного кордону та є вторинними випадками зараження, що сталися під час спілкування або поширилися в домашніх осередках.

У середньому «Дельта» заміщує штами, що вже циркулюють на території країни, за чотири тижні. Це доволі швидко. Він (штам) справді є на 50% більш трансмісивним, тобто швидше передається. Він призводить до більшої кількості госпіталізацій — майже у 2,6 раза частіше за «Альфу» й до більшої потреби в невідкладній допомозі — приблизно в 1,6 раза, — заявив Кузін.

Він зауважив, що вакцина діє на штам «Дельта» не так ефективно — є дослідження, які показують, що цей штам може знижувати сумарну ефективність вакцини — як однієї дози, так і двох.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший пацієнт зі штамом «Дельта» помер в Україні. Четверо із шести хворих у Києві на штам «Дельта» повернулися з Росії. У всіх пацієнтів штам підтвердили лабораторно. Один із них помер.

Джерело: Українська правда