Штам «Дельта» в Україні: не так безневинно, як у ЄС

https://racurs.ua/ua/2905-delta-shtam-v-ukrayini-ne-tak-beznevynno-yak-u-ies.html

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Штам коронавірусу «Дельта» дістався Києва — у столиці зафіксовано шість випадків. Усі хворі перебувають в Олександрівській лікарні. На сьогодні «індійський» штам виявлено в 111 країнах. І вже невдовзі «Дельта» може стати домінуючим у всьому світі. Як сильно зачепить третя хвиля пандемії Україну?

«Дельта» і гонитва за колективним імунітетом

Протягом останніх тижнів спостерігається різке зростання кількості нових випадків COVID-19 в Індонезії, Південній Кореї, країнах Сходу. Слід зазначити, що ці країни досить легко пережили попередню хвилю пандемії. На жаль, не покращується ситуація в сусідній Росії. Що викликає найбільше занепокоєння у світових експертів? У країнах із досить високим охопленням населення вакцинацією також спостерігається зростання кількості нових випадків ковіду. Наприклад, в Ізраїлі і Великій Британії, багатьох регіонах США. Це говорить про те, що вакцини погано працюють?

«Ні, не свідчить, — вважає докторка медичних наук, кардіологиня, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова. — У країнах, де щеплено більш як 65–70% дорослих, зрозуміло, що кількість випадків серед щеплених (яких уже більше, ніж нещеплених) зростає. Є серйозна статистика, яка вказує: у переважної більшості щеплених людей захворювання перебігає в легкій формі.

Зростання кількості госпіталізацій значно відстає від зростання кількості нових випадків. Це докорінно відрізняє перебіг літньої хвилі ковіду від попередньої весняної у цих країнах. Треба розуміти, що вакцини (як і будь-які інші ліки) не працюють на 100%. Але захист від тяжких і потенційно фатальних наслідків — до 95%, і він таки працює. За повідомленнями зі США та інших країн, 99% летальних випадків від COVID-19 зараз — це нещеплені».

Що роблять розвинені країни, аби максимально обмежити третю хвилю пандемії? Обговорюється питання про обов’язкову вакцинацію населення, переважно професійних груп. Передусім це стосується медиків і всіх, хто працює в сфері охорони здоров'я, безпосередньо контактує з пацієнтами, наприклад, персонал будинків престарілих. Також йдеться про зайнятих у роздрібній торгівлі, соціальній сфері, навіть про банківських працівників. Так, у Франції медиків, які не пройшли повної вакцинації до вересня, вирішили не допускати до роботи. Уряд Іспанії виступив проти зобов'язалівки. З іншого боку, тут це питання не стоїть гостро — переважну більшість медиків вакциновано від COVID-19. Іспанія досить унікальна в західному світі країна, де дуже велика прихильність населення до щеплень. А от канцлер Німеччини категорично проти примусу в цьому питанні, мовляв, це підірве довіру до вакцинації загалом. У Великій Британії спостерігається зростання захворюваності, але уряд наразі коливається і проводить консультації із суспільством.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко неодноразово заявляв про можливе запровадження обов'язкових ковід-щеплень для всіх зайнятих у медицині і соціальній сфері. На думку багатьох фахівців, це погана стратегія, що наближає нас до позиції РФ і Туркменістану. Уряд останнього вже примушує робити щеплення все населення старше 18 років.

Чи морально вакцинувати від COVID-19 дітей?

Ще один шлях у «гонитві за колективним імунітетом» — рішення прищеплювати підлітків і дітей. США і Канада запровадили обов'язкову вакцинацію для підлітків мРНК-вакциною Pfizer. Проте західноєвропейські країни поки що не підтримують такої тактики. Неабияк критикують такий підхід і відомі фахівці. Чому? Діти хворіють коронавірусною інфекцією значно легше від дорослих. На жаль, бувають і летальні випадки, але, як правило, це діти з імунодефіцитами, онкологічними захворюваннями. Можливо, саме таких діток із груп ризику і потрібно прищеплювати? Таким шляхом пішли в Британії: тут вирішили вакцинувати лише дітей із серйозними факторами ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

«Виникає питання, наскільки раціонально і взагалі морально робити щеплення дітям? Адже віддалені наслідки вакцинації у дітей не досліджені. Перші такі ластівки ми бачимо — поява рідкісних (але тим не менш) випадків міокардиту та перикардиту. Зв'язок їх із вакцинацією мРНК-вакцинами вже прийняли відповідні регуляторні агенції і в США, і в Європі», — зауважує Катерина Амосова.

І хоча в Україні не захищено групи ризику, вакциновано лише близько 5% людей літнього віку, в Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що п'ята хвиля вакцинації передбачає щеплення для підлітків. На жаль, «антиваксів» у нас чимало. Потрібно встигнути використати завезені вакцини до закінчення терміну придатності, от і доводиться вакцинувати всіх охочих.

Осіння хвиля буде!

Охоплення вакцинопрофілактикою, особливо груп ризику, в Україні мізерно мале. З цієї причини у нас може скластися ситуація, яка спостерігається в сусідній Росії через поширення штаму «Дельта» — прогнозують фахівці.

«Ймовірність нової хвилі захворюваності цієї осені в Україні дуже велика», — вважає лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль.

Медик озвучив дві можливі причини: це закони поширення інфекції і те, що на сьогодні більша частина українців не зробили щеплення від COVID-19.

За словами лікаря, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім запроваджуються карантинні обмеження і кількість хворих падає, але згодом знову зростає. Адже вірус нікуди не зник.

«Я не схильний до панікерства і завжди спираюся на аналіз фактів... Не можна недооцінювати «Дельту». Прихід цього варіанта в нашу країну не буде таким безневинним, як у ЄС. Європа вже перехворіла з величезною кількістю смертей (у середньому 2000 смертей на мільйон, у нас поки — 1300). У Європі групи ризику вакциновано майже повністю. У нас люди похилого віку і хворі з хронічними захворюваннями в переважній більшості не щеплені», — пояснює імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології ім. І.Мечникова НАМН України Андрій Волянський.

На думку експерта, потік літніх туристів неминуче принесе «Дельту» в усі регіони України. «Потрібно контролювати приїжджаючих українців, іноземців та спішно вакцинувати групи ризику, а не всіх поспіль. Інакше неминучі запізнілі локдауни, велика кількість смертей і черговий виток істерії», — попереджає лікар.

Хвиля пандемії буде. Як підготуватися?