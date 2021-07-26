Штам «Дельта» в Україні: не так безневинно, як у ЄС

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Штам «Дельта» в Україні: не так безневинно, як у ЄСhttps://racurs.ua/ua/2905-delta-shtam-v-ukrayini-ne-tak-beznevynno-yak-u-ies.htmlРакурс
Штам коронавірусу «Дельта» дістався Києва — у столиці зафіксовано шість випадків. Усі хворі перебувають в Олександрівській лікарні. На сьогодні «індійський» штам виявлено в 111 країнах. І вже невдовзі «Дельта» може стати домінуючим у всьому світі. Як сильно зачепить третя хвиля пандемії Україну?
«Дельта» і гонитва за колективним імунітетом
Протягом останніх тижнів спостерігається різке зростання кількості нових випадків COVID-19 в Індонезії, Південній Кореї, країнах Сходу. Слід зазначити, що ці країни досить легко пережили попередню хвилю пандемії. На жаль, не покращується ситуація в сусідній Росії. Що викликає найбільше занепокоєння у світових експертів? У країнах із досить високим охопленням населення вакцинацією також спостерігається зростання кількості нових випадків ковіду. Наприклад, в Ізраїлі і Великій Британії, багатьох регіонах США. Це говорить про те, що вакцини погано працюють?
«Ні, не свідчить, — вважає докторка медичних наук, кардіологиня, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова. — У країнах, де щеплено більш як 65–70% дорослих, зрозуміло, що кількість випадків серед щеплених (яких уже більше, ніж нещеплених) зростає. Є серйозна статистика, яка вказує: у переважної більшості щеплених людей захворювання перебігає в легкій формі.
Зростання кількості госпіталізацій значно відстає від зростання кількості нових випадків. Це докорінно відрізняє перебіг літньої хвилі ковіду від попередньої весняної у цих країнах. Треба розуміти, що вакцини (як і будь-які інші ліки) не працюють на 100%. Але захист від тяжких і потенційно фатальних наслідків — до 95%, і він таки працює. За повідомленнями зі США та інших країн, 99% летальних випадків від COVID-19 зараз — це нещеплені».
Що роблять розвинені країни, аби максимально обмежити третю хвилю пандемії? Обговорюється питання про обов’язкову вакцинацію населення, переважно професійних груп. Передусім це стосується медиків і всіх, хто працює в сфері охорони здоров'я, безпосередньо контактує з пацієнтами, наприклад, персонал будинків престарілих. Також йдеться про зайнятих у роздрібній торгівлі, соціальній сфері, навіть про банківських працівників. Так, у Франції медиків, які не пройшли повної вакцинації до вересня, вирішили не допускати до роботи. Уряд Іспанії виступив проти зобов'язалівки. З іншого боку, тут це питання не стоїть гостро — переважну більшість медиків вакциновано від COVID-19. Іспанія досить унікальна в західному світі країна, де дуже велика прихильність населення до щеплень. А от канцлер Німеччини категорично проти примусу в цьому питанні, мовляв, це підірве довіру до вакцинації загалом. У Великій Британії спостерігається зростання захворюваності, але уряд наразі коливається і проводить консультації із суспільством.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко неодноразово заявляв про можливе запровадження обов'язкових ковід-щеплень для всіх зайнятих у медицині і соціальній сфері. На думку багатьох фахівців, це погана стратегія, що наближає нас до позиції РФ і Туркменістану. Уряд останнього вже примушує робити щеплення все населення старше 18 років.
Чи морально вакцинувати від COVID-19 дітей?
Ще один шлях у «гонитві за колективним імунітетом» — рішення прищеплювати підлітків і дітей. США і Канада запровадили обов'язкову вакцинацію для підлітків мРНК-вакциною Pfizer. Проте західноєвропейські країни поки що не підтримують такої тактики. Неабияк критикують такий підхід і відомі фахівці. Чому? Діти хворіють коронавірусною інфекцією значно легше від дорослих. На жаль, бувають і летальні випадки, але, як правило, це діти з імунодефіцитами, онкологічними захворюваннями. Можливо, саме таких діток із груп ризику і потрібно прищеплювати? Таким шляхом пішли в Британії: тут вирішили вакцинувати лише дітей із серйозними факторами ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.
«Виникає питання, наскільки раціонально і взагалі морально робити щеплення дітям? Адже віддалені наслідки вакцинації у дітей не досліджені. Перші такі ластівки ми бачимо — поява рідкісних (але тим не менш) випадків міокардиту та перикардиту. Зв'язок їх із вакцинацією мРНК-вакцинами вже прийняли відповідні регуляторні агенції і в США, і в Європі», — зауважує Катерина Амосова.
І хоча в Україні не захищено групи ризику, вакциновано лише близько 5% людей літнього віку, в Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що п'ята хвиля вакцинації передбачає щеплення для підлітків. На жаль, «антиваксів» у нас чимало. Потрібно встигнути використати завезені вакцини до закінчення терміну придатності, от і доводиться вакцинувати всіх охочих.
Осіння хвиля буде!
Охоплення вакцинопрофілактикою, особливо груп ризику, в Україні мізерно мале. З цієї причини у нас може скластися ситуація, яка спостерігається в сусідній Росії через поширення штаму «Дельта» — прогнозують фахівці.
«Ймовірність нової хвилі захворюваності цієї осені в Україні дуже велика», — вважає лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль.
Медик озвучив дві можливі причини: це закони поширення інфекції і те, що на сьогодні більша частина українців не зробили щеплення від COVID-19.
За словами лікаря, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім запроваджуються карантинні обмеження і кількість хворих падає, але згодом знову зростає. Адже вірус нікуди не зник.
«Я не схильний до панікерства і завжди спираюся на аналіз фактів... Не можна недооцінювати «Дельту». Прихід цього варіанта в нашу країну не буде таким безневинним, як у ЄС. Європа вже перехворіла з величезною кількістю смертей (у середньому 2000 смертей на мільйон, у нас поки — 1300). У Європі групи ризику вакциновано майже повністю. У нас люди похилого віку і хворі з хронічними захворюваннями в переважній більшості не щеплені», — пояснює імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології ім. І.Мечникова НАМН України Андрій Волянський.
На думку експерта, потік літніх туристів неминуче принесе «Дельту» в усі регіони України. «Потрібно контролювати приїжджаючих українців, іноземців та спішно вакцинувати групи ризику, а не всіх поспіль. Інакше неминучі запізнілі локдауни, велика кількість смертей і черговий виток істерії», — попереджає лікар.
Хвиля пандемії буде. Як підготуватися?
- Вакцинуватися від COVID-19. Особливо якщо ви входите до групи ризику (люди старше 60 років, пацієнти з хронічними захворюваннями, наприклад, цукровим діабетом, бронхіальною астмою, ішемічною хворобою серця, онкологічними хворобами, ожирінням). Вакцина не захищає на 100% від самого захворювання, але дає хороший захист від госпіталізації, тяжкого перебігу.
- «Своїм пацієнтам, що схильні до ризиків тромбозу або мають певні побоювання з приводу вакцинації, раджу робити щеплення вакциною CoronaVac. Вона переноситься як вакцина від грипу, виготовлена за тією ж технологією. Це перевірена вакцина, ви не берете кота в мішку », — радить пульмонолог, кандидат медичних наук Марина Корчинська.
- Що допомагає підтримувати імунітет? Чарівних таблеток не існує. Ніщо краще не підвищує імунітет, ніж здоровий спосіб життя. Ті, хто займається непрофесійним спортом, регулярною фізичною активністю, за спостереженнями лікарів, переносили COVID-19 легше, а одужання наступало швидше і з меншими наслідками.
- Компенсація хронічних захворювань дуже важлива. Організму важко впоратися не лише з коронавірусом, а і з будь-якою іншою інфекційною хворобою, якщо є декомпенсація хронічної. Іншими словами, якщо ви не звертаєте уваги на підвищений артеріальний тиск, не приймаєте призначених лікарем препаратів. Згадайте, які у вас є слабкі місця, відвідайте фахівців. За спостереженнями медиків, пацієнти з хронічними захворюваннями, які зуміли їх приборкати, проходили COVID-19 без особливих наслідків для здоров'я.
- Знайдіть сімейного лікаря, якщо такого у вас іще немає. Іноді під час хвороби це відіграє вирішальну роль. Перш ніж підписати декларацію, обговоріть питання зв'язку (вайбер, телеграм тощо), не бійтеся ставити запитання. Лікар не може знати всього, але хоча б діяти за алгоритмом «не зашкодь» повинен.
- Якщо все ж таки захворіли, чітко дотримуйтеся призначень лікарів, не тікайте в самолікування, нагуглене або підказане сусідом. За спостереженнями медиків, пацієнти, що мали досить серйозні проблеми зі здоров'ям, але чітко дотримувалися цих правил, успішно пройшли ковід.
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