Штам «Дельта» в Украине: не так безобидно, как в ЕС

https://racurs.ua/2905-delta-shtamm-v-ukraine-ne-tak-bezobidno-kak-v-es.html

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Штамм коронавируса «Дельта» добрался до Киева — в столице зафиксировано шесть случаев. Все больные находятся в Александровской больнице. На сегодняшний день «индийский» штамм выявлен в 111 странах. Недалеко то время, когда «Дельта» станет доминирующим во всем мире. Как сильно зацепит третья волна пандемии Украину?

«Дельта» и гонка за коллективным иммунитетом

В течение последних недель наблюдается резкий рост числа новых случаев COVID-19 в Индонезии, Южной Корее, странах Востока. Нужно отметить, что эти страны довольно легко пережили предыдущую волну пандемии. Увы, не улучшается ситуация в соседней России. Что вызывает наибольшее беспокойство у мировых экспертов? В странах с достаточно высоким охватом населения вакцинацией также наблюдается рост количества новых случаев ковида. Например, в Израиле и Великобритании, многих регионах США. Это говорит о том, что вакцины плохо работают?

«Нет, не свидетельствует, — считает доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова. — В странах, где привито более 65–70% взрослых, понятно, что количество случаев среди привитых (которых уже больше, чем непривитых) растет. Есть серьезная статистика, подтверждающая: у подавляющего большинства привитых людей заболевание протекает в легкой форме.

Рост количества госпитализаций значительно отстает от роста числа новых случаев. Это коренным образом отличает течение летней волны ковида от предыдущей весенней в этих странах. Надо понимать, что вакцины (как и любые другие лекарства) не работают на 100%. Но защита от тяжелых и потенциально фатальных последствий — до 95%, и она все же работает. По сообщениям из США и других стран, 99% летальных случаев от COVID-19 сейчас — это непривитые ».

Что предпринимают развитые страны, чтобы максимально ограничить третью волну пандемии? Обсуждается вопрос об обязательной вакцинации населения, преимущественно профессиональных групп. Прежде всего это касается медиков и всех, кто работает в сфере здравоохранения, непосредственно контактирует с пациентами, например, персонал домов престарелых. Речь также идет о занятых в розничной торговле, социальной сфере, даже о банковских работниках. Так, во Франции медиков, не прошедших полную вакцинацию до сентября, решили не допускать к работе. Правительство Испании выступило против обязаловки. С другой стороны, здесь этот вопрос не стоит остро — подавляющее большинство медиков вакцинировано от COVID-19. Испания довольно уникальная в западном мире страна, где очень большая приверженность населения к прививкам. А вот канцлер Германии категорически против принуждения в этом вопросе, мол, это подорвет доверие к вакцинации в целом. В Великобритании наблюдается рост заболеваемости, но правительство пока колеблется и проводит консультации с обществом.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не единожды заявлял о возможном введении обязательных ковид-прививок для всех занятых в медицине и социальной сфере. По мнению многих специалистов, это нехорошая стратегия, приближающая нас к позиции РФ и Туркменистана. Правительство последнего уже принуждает прививаться все население старше 18 лет.

Нравственно ли вакцинировать от COVID-19 детей?

Еще один путь в «гонке за коллективным иммунитетом» — решение прививать подростков и детей. США и Канада ввели обязательную вакцинацию для подростков мРНК-вакциной Pfizer. Тем не менее западноевропейские страны пока не поддерживают такую тактику. Изрядно критики такого подхода звучит и от известных специалистов. Почему? Дети болеют коронавирусной инфекцией значительно легче взрослых. Увы, бывают и летальные исходы, но, как правило, это дети с иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями. Может быть, именно таких деток из групп риска и нужно прививать? Таким путем пошли в Британии: здесь решили вакцинировать только детей с серьезными факторами риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.

«Возникает вопрос, насколько рационально и вообще нравственно делать прививки детям? Ведь отдаленные последствия вакцинации у детей не исследованы. Первые такие ласточки мы видим — появление редких (но тем не менее) случаев миокардита и перикардита. Связь их с вакцинацией мРНК-вакцинами уже приняли соответствующие регуляторные агентства и в США, и в Европе», — отмечает Екатерина Амосова.

В то время как в Украине не защищены группы риска, вакцинировано всего около 5% пожилых, в Минздраве заявляют, что пятая волна вакцинации предусматривает прививки для подростков. К сожалению, «антиваксов» у нас немало. Нужно успеть использовать завезенные вакцины до истечения срока годности, вот и приходится вакцинировать всех желающих.

Осенняя волна будет!

Охват вакцинопрофилактикой, особенно групп риска, в Украине ничтожно мал. По этой причине у нас может сложиться ситуация, которая наблюдается в соседней России из-за распространения штамма «Дельта» — прогнозируют специалисты.

«Вероятность новой волны заболеваемости этой осенью в Украине очень велика», — считает врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

Медик озвучил две возможные причины: это законы распространения инфекции и то, что в настоящее время большая часть украинцев не сделали прививку от COVID-19.

По словам врача, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, потом вводятся карантинные ограничения и количество заболевших падает, но затем снова растет. Ведь вирус никуда не исчез.

«Я не склонен к паникерству и всегда опираюсь на анализ фактов... Нельзя недооценивать «Дельту». Приход этого варианта в нашу страну не будет таким безобидным, как в ЕС. Европа уже переболела с огромным количеством смертей (в среднем 2000 смертей на миллион, у нас пока — 1300). В Европе группы риска вакцинированы почти полностью. У нас пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями в подавляющем большинстве не привиты», — объясняет иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский.

По мнению эксперта, поток летних туристов неизбежно принесет «Дельту» во все регионы Украины. «Нужно контролировать приезжающих украинцев, иностранцев и спешно вакцинировать группы риска, а не всех подряд. Иначе неминуемы запоздалые локдауны, большое количество смертей и очередной виток истерии», — предупреждает врач.

Волна пандемии будет. Как подготовиться?

Вакцинироваться от COVID-19. Особенно если вы входите в группы риска (люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, онкологическими болезнями, ожирением). Вакцина не защищает на 100% от самого заболевания, но дает хорошую защиту от госпитализации, тяжелого течения.

«Своим пациентам, подверженным рискам тромбоза или имеющим какие-либо опасения по поводу вакцинации, советую прививаться вакциной CoronaVac. Она переносится как вакцина от гриппа, изготовленная по той же технологии. Это проверенная вакцина, вы не берете кота в мешке», — советует пульмонолог, кандидат медицинских наук Марина Корчинская.