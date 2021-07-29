Дельта. Фото: istock

https://racurs.ua/n158056-shtamm-delta-zashel-v-ukrainu-zafiksirovano-17-sluchaev.html

Ракурс

Штамм «Дельта» начал распространяться в Украине. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество заражений этим штаммом коронавируса растет.

Болезнь уже подхватили 17 украинцев. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По его словам, ситуация начала ухудшаться — в стране уже обнаружили 17 официально зарегистрированных случаев. Большинство случаев заболевания фиксируются в Киеве из-за лучшего доступа к лабораторным мощностям. Сейчас регионами, где уже есть «Дельта», является Киев, Львовская область и Закарпатье.

В частности, известно, что почти каждый из заболевших выезжал за границу. Инфицированные или пересекали границу в инкубационный период, или накануне болезни посещали Россию или иные государства. Два случая связаны с тем, что люди вернулись из Донецкой и Луганской области.

Однако некоторые случаи не связаны с пересечением государственной границы и являются вторичными случаями заражения, произошедшими во время общения.

В среднем «Дельта» замещает штаммы, которые уже циркулируют на территории страны, за четыре недели. Это довольно быстро. Он (штамм) действительно является на 50% более трансмиссивным, то есть быстрее передается. Он приводит к большему количеству госпитализаций — почти в 2,6 раза чаще «Альфы» и в большей потребности в неотложной помощи — примерно в 1,6 раза, — заявил Кузин.

Он отметил, что вакцина действует на штамм «Дельта» не так эффективно — есть исследования, которые показывают, что этот штамм может снижать суммарную эффективность вакцины — как одной дозы, так и двух.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый пациент со штаммом «Дельта» умер в Украине. Четверо из шести больных в Киеве со штаммом «Дельта» вернулись из России. У всех пациентов штамм подтвердили лабораторно. Один из них умер.

Источник: Украинская правда