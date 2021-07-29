Встреча Зеленского и Байдена будет проходить на повышенных тонах, считает Арахамия

Встреча Зеленского и Байдена состоится в августе. Фото:

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Непубличная часть встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах.

Это будет происходить потому, что Соединенные Штаты Америки и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2», который является геополитическим проектом. Об этом в эфире программы «Ток-шоу № 1» на телеканале «Украина 24» заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

По словам Арахамии, сейчас украинские власти пытаются консолидировать в единую позицию каждый контакт в американском Конгрессе.

Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно противиться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем — это вообще-то главная тема визита, — отметил нардеп.

Глава фракции сейчас украинские власти получают десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу Зеленского и Байдена. По его словам, в Конгрессе США «есть двухпартийная поддержка Украины».

Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком. Дипломатическим языком говорят, что «мы глубоко встревожены» и прочее, а дипломатическим люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить видения глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание с Россией — это, по сути, какая-то такая неформальная коалиция против Китая, — подчеркнул он.



Кроме того, Арахамия считает, что Украина совершила «роковую ошибку», когда отказалась от ядерного оружия. По словам парламентария, сегодня Киев мог бы «шантажировать весь мир», если бы сохранил ядерный потенциал. Он уверен, если бы Украина осталась ядерной державой, то с Киевом разговаривали бы по-другому и договаривались бы по-другому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 30 августа. Зеленский и Байден обсудят сотрудничество в энергетическом секторе. Также будет поднят вопрос о потугах властей Украины в борьбе с коррупцией и проведении реформ, «грунтованных на наших общих демократических ценностях».