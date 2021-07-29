Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться у серпні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158055-zustrich-zelenskogo-i-baydena-prohodytyme-na-pidvyschenyh-tonah-vvajaie-arahamiya.html

Ракурс

Непублічна частина зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського буде проходити на підвищених тонах.

Це відбуватиметься тому, що Сполучені Штати Америки та Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», який є геополітичним проектом. Про це в ефірі програми «Ток-шоу № 1» на телеканалі «Україна 24» заявив глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

За словами Арахамії, зараз українська влада намагається консолідувати в єдину позицію кожен контакт в американському Конгресі.

Тому що коли Конгрес у вересні почне працювати, ви подивіться, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена. Залишаються ходи, і ми їх опрацьовуємо — це взагалі-то головна тема візиту, — зазначив нардеп.

Глава фракції зараз українська влада отримує десятки листів від конгресменів, які перервуть свою відпустку і приїдуть на зустріч Зеленського і Байдена. За його словами, в Конгресі США «є двопартійна підтримка України».

Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що «ми глибоко стривожені» тощо, а недипломатичною люди кажуть, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера і іншого партнера. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання з Росією — це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю, — наголосив він.



Крім того, Арахамія вважає, що Україна зробила «фатальну помилку», коли відмовилася від ядерної зброї. За словами парламентаря, сьогодні Київ міг би «шантажувати весь світ», якби зберіг ядерний потенціал. Він упевнений, якби Україна залишилася ядерною державою, то з Києвом розмовляли б по-іншому і домовлялися б по-іншому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки 30 серпня. Зеленський і Байден обговорять співпрацю в енергетичному секторі. Також буде підняте питання про потуги влади України в боротьбі з корупцією та впровадженні реформ, «ґрунтованих на наших спільних демократичних цінностях».