Кузін. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n158058-chy-skasuut-maskovyy-rejym-dlya-vakcynovanyh-vidpovid-moz.html

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Коронавірус в Україні знову починає набирати обертів. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що масковий режим не скасовуватимуть для вакцинованих, оскільки наразі недостатньо людей дістали щеплення.

Скасування масок можуть запровадити лише тоді, коли більшість населення буде провакцинована. Про це він заявив в інтерв’ю для «Української правди».

Він зауважив, що попри те, що раніше скасування маскового режиму пропонував Центр контролю та профілактики хвороб, але потім вони повернули необхідність носіння засобів індивідуального захисту через недостатню кількість щеплених. На питання про те, чи проведуть українці осінь і зиму в масках, головний санлікар відповів ствердно.

І тут є ще один плюс — восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від COVID-19, — додав Кузін.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» почав ширитися в Україні. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що кількість інфікувань цим штамом коронавірусу зростає. Наразі хворобу підхопили 17 українців.

Джерело: Українська правда