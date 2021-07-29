Верховний суд ліквідували незаконно – так вирішив ЄСПЛ

https://racurs.ua/ua/n158059-verhovnyy-sud-likviduvaly-nezakonno-tak-vyrishyv-iespl.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у справі № 11423/19 «Гуменюк та інші проти України» зробив висновок, що ліквідація Верховного суду України під час судової реформи у 2016 році є незаконною.

Про це йдеться у відповідному рішенні ЄСПЛ від 22 липня.

ЄСПЛ розглядав позов у справі «Гуменюк та інші проти України» 2,5 роки і постановив, що ліквідація старого Верховного суду не мала законних підстав, а судді ВСУ не могли бути звільнені чи переведені до іншого суду. У суді зазначили, що вони повинні автоматично продовжувати працювати в новоутвореному суді.

ЄСПЛ наказав вирішити ситуацію із двома чинними Верховними судами й виплатити суддям ліквідованого суду компенсацію у розмірі 5 тис. євро.

Через три місяці, коли рішення набуде остаточного статусу, розпочинається процедура його виконання. Починається виплата компенсацій. Далі мають бути розроблені певні правки до діючих законопроектів, або новий закон. Виконувати рішення Європейського суду повинні парламент та Мін’юст, позаяк у справі саме вони були опонентами суддів ліквідованого ВСУ.

В рішенні ЄСПЛ йдеться про те, що спроба ліквідувати найвищий судовий орган України порушила одразу дві статті міжнародної Конвенції з прав людини, зокрема, право на справедливий суд.

Проти держави Україна позивалися судді Василь Гуменюк, Галина Канигіна, Людмила Охрімчук, Богдан Пошва, Віктор Школяров, Олександр Волков, Анатолій Ємець, Тетяна Жайворонок.

До слова, Гуменюк — виконуючий обов’язки голови Верховного Суду України.

Історія питання

Конфлікт щодо одночасного співіснування Верховного суду і Верховного суду України тягнеться з 2017 року. Тоді внаслідок судової реформи 2016 року почав працювати новий Верховний суд. Його судді пройшли відповідну конкурсну процедуру. Але в той же час залишився і Верховний суд України, який втратив повноваження на здійснення правосуддя і в перспективі повинен був бути ліквідований.

При цьому ще в жовтні 2016 року Пленум ВСУ звернувся до Конституційного суду України з поданням щодо конституційності ліквідації ВСУ.

У лютому 2020 року КСУ визнав ліквідацію ВСУ неконституційною і закликав парламент негайно виправити ситуацію. Крім того, суд визнав неконституційним положення про менші суми довічного грошового утримання для суддів у відставці, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання.

У Раді зареєстрували кілька законопроєктів щодо переведення суддів Верховного суду України до Верховного суду, а також усунення «інституційного дуалізму», але за жоден з них не голосували.

Зараз працює новоутворений суд, через це судді «старого» Верховного суду й позивалися до ЄСПЛ проти держави Україна.

Реакція суддів

Судді Верховного суду України поки що не визначилися, чи будуть вони продовжувати здійснення правосуддя у Верховному суді. Про це вони повідомили 28 липня на брифінгу, присвяченому вирішенню ЄСПЛ.

Як зазначила «Судово-юридичній газеті» суддя ВСУ Галина Канигіна, зараз не може бути й мови про переведення.

Питання можливості здійснення правосуддя в новому Верховному суді, судячи з усього, кожен з восьми решти суддів ВСУ буде вирішувати самостійно.

Якщо парламент прийме закон, згідно з яким судді ВСУ будуть переведені до Верховного суду і іншого шляху не буде, то у мене будуть два варіанти. По-перше, у мене вже є 33 роки стажу, я давно маю право на відставку. По-друге, якщо у мене з’явиться можливість здійснювати правосуддя у Верховному суді, то перед цим я вивчу судову практику і тоді вирішу, чи варто мені йти в цей колектив працювати, — розповів суддя ВСУ Анатолій Ємець.