На Прикарпатье самолет упал на жилой дом, фото: ГСЧС

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Ракурс

В жилом доме близ села Шепаровцы Ивано-Франковской области, на который сегодня, 28 июля, около 13.40 упал легкомоторный спортивный самолет, были люди — женщина и двое детей.

Они, услышав грохот, чудом успели выскочить на улицу. Об этом сообщает ТСН.

По словам хозяина дома, самолет сначала задел крышу соседнего дома.

Старшая дочь с детьми — сын и дочь, были. Услышали удар и взрыв и выбежали. Сначала был удар о крышу соседней, а потом уже взрыв, — рассказал мужчина.

По словам очевидцев, самолет за считанные минуты перед падением низко над землей выполнял фигуры высшего пилотажа.

Последние секунды полета этого самолета случайно сняли находившиеся на берегу местной реки люди.

Напомним, в результате падения самолета на Прикарпатье погибли четыре человека, которые находились его борту — пилот и трое пассажиров, граждан США.

Источник: ТСН