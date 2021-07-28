На Прикарпатті літак упав на житловий будинок, фото: ДСНС

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У житловому будинку поблизу села Шепарівці Івано-Франківської області, на який сьогодні, 28 липня, близько 13.40 упав легкомоторний спортивний літак, були люди — жінка та двоє дітей.

Вони, почувши гуркіт, дивом встигли вискочити надвір. Про це повідомляє ТСН.

За словами господаря будинку, літак спершу зачепив дах сусідньої хати.

Старша дочка із дітьми — син і донька, були. Почули удар і вибух і вибігли. Спочатку був удар об дах сусідній, а потім вже вибух, — розповів чоловік.

За словами очевидців, літак за лічені хвилини перед падінням низько над землею виконував фігури вищого пілотажу.

Останні секунди польоту цього літака випадково зафільмували люди, які перебували на березі місцевої річки.

Нагадаємо, в результаті падіння літака на Прикарпатті загинули четверо осіб, які перебували його борту — пілот та троє пасажирів, громадян США.

Джерело: ТСН