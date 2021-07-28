От чего зависит мотивация, установили ученые

Мотивация зависит от колебаний ритмов усталости, фото:

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Мотивация зависит от того, как мозг переносит усталость, то есть — готовность работать не статична и зависит от колебаний ритмов усталости.

Это установили британские ученые из Бирмингемского и Оксфордского университетов, сообщает издание EurekAlert.

Усталость — ощущение истощения от выполнения напряженных заданий — это то, что мы все чувствуем каждый день. Это заставляет нас терять мотивацию и пытаться сделать перерыв. Хотя ученые понимают механизмы, которые мозг использует, чтобы решить, стоят той или иной задачи эти усилия, влияние усталости на этот процесс еще недостаточно ясно.

Британские ученые провели исследование, чтобы исследовать влияние усталости на решение человека приложить усилия. Они обнаружили, что люди реже работают и прилагают усилия — даже за вознаграждение — если они уставшие.

Интересно, что исследователи обнаружили, что существует два различных типа усталости, которые были обнаружены в отдельных частях мозга:

сначала усталость переживается как кратковременное ощущение, которое можно преодолеть после короткого отдыха;

однако со временем второе — долгосрочное ощущение — накапливается, останавливает людей в желании работать и не исчезает с короткими отдыхом.

В рамках этого исследования 36 молодым здоровым людям предлагалось пройти более 200 испытаний, чтобы получить различную сумму денежного вознаграждения. Участники при каждом испытании отвечали на вопрос, хотят ли они дальше «работать» и получать высшие награды, которые предлагаются, или отдыхать и зарабатывать только небольшое вознаграждение.

Также испытуемые, выполняя задание, проходили МРТ-сканирование, что позволило исследователям выявить деятельность в мозге, которая соответствует прогнозам построенной заранее учеными математически модели.

Исследователи обнаружили, что активность лобной коры мозга колебалась в соответствии с прогнозами, а область, которая называется полосатым телом, сигнализировала о том, насколько сильно усталость влияет на мотивацию людей продолжать работать.

Напомним, норвежские ученые установили, в каком возрасте люди теряют мотивацию.

Источник: EurekAlert