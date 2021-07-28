Від чого залежить мотивація, встановили учені

Мотивація залежить від коливань ритмів втоми, фото:

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Мотивація залежить від того, як мозок переносить втому, тобто — готовність працювати не є статичною і залежить від коливань ритмів втоми.

Це встановили британські учені з Бірмінгемського та Оксфордського університетів, повідомляє видання EurekAlert.

Втома — відчуття виснаження від виконання напружених завдань — це те, що ми всі відчуваємо щодня. Це змушує нас втрачати мотивацію і намагатися зробити перерву. Хоча вчені розуміють механізми, які мозок використовує, щоб вирішити, чи варті того чи іншого завдання ці зусилля, вплив втоми на цей процес ще недостатньо зрозумілий.

Британські учені провели дослідження, щоб дослідити вплив втоми на рішення людини докласти зусиль. Вони виявили, що люди рідше працюють і докладають зусиль — навіть за винагороду — якщо вони втомлені.

Цікаво, що дослідники виявили, що існує два різних типи втоми, які були виявлені в окремих частинах мозку:

спочатку втома переживається як короткочасне відчуття, яке можна подолати після короткого відпочинку;

однак з часом друге — довгострокове відчуття — накопичується, зупиняє людей у бажанні працювати і не зникає з короткими відпочинками.

В межах цього дослідження 36 молодим здоровим людям пропонувалося пройти понад 200 випробувань, щоб отримати різну суму грошової винагороди. Учасники при кожному випробуванні відповідали на питання, чи хочуть вони далі «працювати» та отримувати вищі винагороди, що пропонуються, або відпочивати і заробляти лише невелику винагороду.

Також піддослідні, виконуючи завдання, проходили МРТ-сканування, що дозволило дослідникам виявити діяльність у мозку, яка відповідає прогнозам побудованої заздалегідь ученими математично моделі.

Дослідники виявили, що активність лобової кори мозку коливалася відповідно до прогнозів, а область, яка називається смугастим тілом, сигналізувала про те, наскільки сильно втома впливає на мотивацію людей продовжувати працювати.

Нагадаємо, норвезькі вчені встановили, в якому віці люди втрачають мотивацію.

Джерело: EurekAlert