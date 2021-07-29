Хасиди. Фото: Єврейська община

https://racurs.ua/ua/n158061-nazvani-imena-zagyblyh-na-prykarpatti-hasydiv-foto.html

Ракурс

Падіння літака на Прикарпатті забрало життя трьох іноземців. Серед загиблих пасажирів літака, який впав у селі Шепарівці (Івано-Франківська область) на житловий будинок, двоє були громадянами США, один — підданий Великої Британії.

Усі троє навчалися у Єрусалимі. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Імена хасидів назвали в Єврейській общині України:

Амрам Промевіч із Монсі (США);

Еліезер Бриль із Вільямсбурзі (США);

Герш Вайс із Лондона (Велика Британія).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в житловому будинку поблизу села Шепарівці Івано-Франківської області, на який 28 липня, близько 13.40 упав легкомоторний спортивний літак, були люди — жінка та двоє дітей. Вони, почувши гуркіт, дивом встигли вискочити надвір.

За словами очевидців, літак за лічені хвилини перед падінням низько над землею виконував фігури вищого пілотажу. Останні секунди польоту цього літака випадково зафільмували люди, які перебували на березі місцевої річки.

Джерело: The Jerusalem Post