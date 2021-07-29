Шестирічну дівчинку вбив 13-річний підліток на Харківщині. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Вбивство шестирічної дитини сталося селищі Старий Сальтов у Харківській області.

Вчора, 28 липня, тривали пошуки шестирічної Мирослави Третяк. Дівчинка пішла гуляти з другом, але до призначеного часу додому так і не повернулася. Через кілька годин її знайшли мертвою. Про це 29 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Харківської області.

Тіло дівчинки знайшли о 23.50 в покинутому будинку в Старому Салтові. Правоохоронці зафіксували ознаки насильницької смерті — розбите обличчя і голова.

Поліцейські вже встановили особу, яка причетна до вбивства. Це — 13-річний хлопчик, з яким вона пішла гуляти. Він і його мати зараз знаходяться в райвідділі поліції. Прокурори хочуть допитати хлопчика, але він неповнолітній. У зв’язку з цим вони готують відповідне клопотання. Згодом підозрюваного планують помістити в приймач-розподільник.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Як пише «Обозреватель», підліток раніше вже потрапляв у поле зору поліції. У четвертому класі хлопчик жорстоко вбив трьох цуценят — бив їх головою об землю та вішав. Також за хлопчиком помічали неадекватні вчинки, але не уточнюється які саме.

Нагадаємо, у квітні в Херсонській області у СІЗО повісився 62-річний житель селища Щасливе, затриманий за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марійки Борисової.

Джерело: «Обозреватель»