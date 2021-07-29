Помилки при COVID-вакцинації призвели до загибелі 10 тис. осіб в Болгарії. Фото: RT

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Помилки при організації вакцинації в Болгарії призвели до величезної кількості смертей.

Через неправильні дії влади померли майже 10 тис. осіб. Головна помилка під час вакцинальної компанії — не було пріоритету для громадян старше 60 років і людей з важкими захворюваннями, у яких COVID-19 може викликати ускладнення. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Стойчо Кацаров, передає «Болгарське телеграфне агентство».

Саме через цю помилку Болгарія зазнала великих втрат, бо близько 80% померлих через коронавірус були літніми людьми. Також помилкою болгарське МОЗ вважає й вибір препарату. Зазначається, що проблеми в поставках препарату AstraZeneca призвели до додаткових ускладнень у вакцинації і до кінця лютого в країні вдалося прищепити лише близько 200 тис. осіб з 7 млн жителів.

Нагадаємо, в Україні у разі смерті особи через вакцинацію від COVID-19 держава зобов’язана виплатити членам родини, батькам або утриманцям померлого виплату, що складає 750 прожиткових мінімумів для працездатних людей станом на 1 січня 2021 року. Таким чином, виплата складатиме понад 1,7 млн грн.

Джерело: «Болгарське телеграфне агентство»