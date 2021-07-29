Відомий лоукостер почав літати поблизу окупованого Криму

Wizz Air. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n158064-vidomyy-loukoster-pochav-litaty-poblyzu-okupovanogo-krymu.html

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Wizz Air, відомий лоукостер, 28 липня почав літати біля Сімферопольського району польотної інформації над відкритими водами Чорного моря під відповідальністю України.

Наразі біля окупованого Криму пролітають літаки з Угорщини та ОАЕ. Про це написав голова «Украероруху» Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, перевагами таких маршрутів є безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги, що підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації, найкоротші маршрути, зменшені час польоту та витрати на пальне. Він додав, що Україна працює над залученням інших авіакомпаній.

Як відомо, Україна закрила повітряний простір над окупованим Кримом у 2014 році. Згідно з рішенням Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), територія півострова віднесена до зони конфлікту. Наразі Україна є єдиною міжнародно визнаною державою, яка має право забезпечувати обслуговування повітряного руху над Кримом.

У серпні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Державіаслужба винесла 107 тис. постанов про накладення штрафів на російські авіакомпанії за польоти над Кримом на суму 14,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на авіаквитки у світі знизяться. Це відбудеться через переважання пропозиції з боку авіаперевізників над попитом на авіаперельоти.