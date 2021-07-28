Судьбу 2200-летнего боевого корабля Египта раскрыли археологи

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Ракурс

Обломки древнего египетского боевого корабля, затонувшего 2200 лет назад в результате падения огромных каменных блоков из храма Амона во время мощного землетрясения, обнаружили археологи.

Корабль затонул у древнего города Тонис-Гераклеон, расположенного на северном побережье Египта в Средиземном море. На момент землетрясения судно было пришвартовано в этом портовом городе близ устья Нила.

Корабль длиной 25 метров обнаружила Египетско-французская археологическая миссия Европейского института археологии, работая в затонувшем Гераклеоне в бухте Аби-Кир.

Египетский корабль с плоским килем — одно из двух уцелевших судов, построенных таким образом. Другое подобное судно было обнаружено в 1971 году.

Эксперты также нашли изысканную керамику и золотой амулет египетского бога. Также при обследовании морских глубин археологи обнаружили участок с захоронениями, датированный четвертым веком до нашей эры.

Напомним, считается, что Тонис-Гераклион (египетская и греческая названия города) был центром средиземноморской торговли более 1000 лет назад. Гераклеон, в храме которого состоялась инаугурация Клеопатры, был одним из важнейших торговых центров в Средиземноморском регионе. Город был основан, вероятно, в VIII веке до нашей эры. Но его постигли многочисленные природные катастрофы, включая цунами, повышение уровня моря и землетрясения. Окончательно он полностью погрузился в недра Средиземного моря в восьмом веке нашей эры после землетрясения. Его открыли в 2000 году.

Источник: Daily Mail