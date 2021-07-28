Ракурсhttps://racurs.ua/
Долю 2200-літнього бойового корабля Єгипту розкрили археологи
Долю 2200-літнього бойового корабля Єгипту розкрили археологи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158037-dolu-2200-litnogo-boyovogo-korablya-iegyptu-rozkryly-arheology-video.htmlРакурс
Уламки древнього єгипетського бойового корабля, який затонув 2200 років тому внаслідок падіння величезних кам’яних блоків з храму Амона під час потужного землетрусу, виявили археологи.
Корабель затонув біля древнього міста Тоніс-Гераклеон, розташованого на північному узбережжі Єгипту у Середземному морі. На момент землетрусу судно було пришвартоване у цьому портовому місті поблизу гирла Нілу.
Корабель завдовжки 25 метрів виявила Єгипетсько-французька археологічна місія Європейського інституту археології, працюючи в затонулому Гераклеоні в бухті Абі-Кір.
Єгипетський корабель з плоским кілем — одне з двох уцілілих суден, побудованих таким чином. Інше подібне судно було виявлене у 1971 році.
Експерти також знайшли вишукану кераміку і золотий амулет єгипетського бога. Також під час обстеження морських глибин археологи виявили ділянку з похованнями, датовану четвертим століттям до нашої ери.
Нагадаємо, вважається, що Тоніс-Геракліон (єгипетська та грецька назви міста) був центром середземноморської торгівлі понад 1000 років тому. Гераклеон, в храмі якого відбулася інавгурація Клеопатри, було одним з найважливіших торгових центрів у Середземноморському регіоні. Місто було засноване, ймовірно, у VIII столітті до нашої ери. Але його спіткали численні природні катастрофи, включаючи цунамі, підвищення рівня моря та землетруси. Остаточно він повністю занурився в надра Середземного моря у восьмому столітті нашої ери після землетрусу. Його відкрили у 2000 році.
Джерело: Daily Mail
.