Вулкан в Індонезії вибухнув гігантським стовпом попелу

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Вулкан Синабунг в Індонезії вибухнув гігантським стовпом попелу. Виверження вулкана сталося 28 липня на острові Суматра. Внаслідок цього для авіації оголосили «червоний» рівень небезпеки.

За даними обсерваторії вулкана Синабунг, виверження було зафіксовано о 13.20 за місцевим часом. «Спалах» тривав близько 12 хв, повідомляє The Watchers.

Місцеві мешканці спостерігали дві хмари вулканічного попелу — перша сягала висоти 7,3 км над рівнем моря, а друга — 5,5 км. З південно-східного схилу гори розтягнувся пірокластичний потік.

Стовп сірого попелу віднесений вітром на схід і південь… Оскільки активність Синабунга залишається дуже високою, нові виверження можуть відбутися в будь-який час, — повідомили у Центрі вулканології і геологічних небезпек (PVMBG).

Трикілометрова зона навколо гори закрита для людей. У разі інтенсивного осідання попелу людям рекомендується носити маски. У PVMBG також закликали жителів острова і туристів не наближатися до підніжжя вулкана.

Нагадаємо, Синабунг розташований в одному з найбільш вулканічно активних регіонів світу. Вулкан «спав» впродовж століть, перш ніж прокинутися потужним виверженням у 2010 році.