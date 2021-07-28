Українські безпілотники контролюють обстановку в Чорному морем, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n158035-ukrayinski-bayraktary-pochaly-patruluvaty-chorne-more-foto.html

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Українські безпілотники типу Bayraktar TB2 турецького виробництва нещодавно почали патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

Сьогодні, 28 липня, вранці один із безпілотників вилетів з розташованої на південно-східній околиці Миколаєва військово-повітряної бази «Кульбакіно», повідомляє видання «Думская».

Цей літальний апарат протягом декількох годин контролював обстановку в північно-західній частині Чорного моря, здійснюючи політ на висоті близько 5 тис. м.

Зазначається, що зараз патрулювання виконують безпілотники з 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів Повітряних сил України, проте незабаром їх замінять апарати, котрі недавно надійшли до складу 10-і бригади морської авіації (Сакської) Військово-морських Сил.

Модернізована версія українських Bayraktar дозволяє діяти на відстані понад 300 км від станції управління і перебувати в повітрі близько доби.

Нагадаємо, наприкінці червня в межах міжнародних військових навчаннях «СіБриз-2021» в акваторії Чорного моря було задіяно український ударний безпілотник Bayraktar TB2.

Джерело: «Думская»