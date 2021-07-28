Украинские «Байрактары» начали патрулировать Черное море (ФОТО)https://racurs.ua/n158035-ukrainskie-bayraktary-nachali-patrulirovat-chernoe-more-foto.htmlРакурс
Украинские беспилотники типа Bayraktar TB2 турецкого производства недавно начали патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
Сегодня, 28 июля, утром один из беспилотников вылетел с расположенной на юго-восточной окраине Николаева военно-воздушной базы «Кульбакино», сообщает издание «Думская».
Этот летательный аппарат в течение нескольких часов контролировал обстановку в северо-западной части Черного моря, совершая полет на высоте около 5 тыс. м.
Отмечается, что в настоящее время патрулирование выполняют беспилотники из 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Воздушных сил Украины, однако вскоре их заменят аппараты, которые недавно поступили в состав 10-й бригады морской авиации (Сакской) Военно-морских Сил.
Модернизированная версия украинских Bayraktar позволяет действовать на расстоянии более 300 км от станции управления и находиться в воздухе около суток.
Напомним, в конце июня в рамках международных военных учениях «СиБриз-2021» в акватории Черного моря был задействован украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Источник: «Думская»