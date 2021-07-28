Украинские беспилотники контролируют обстановку в Черном море, фото: «Думская»

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Украинские беспилотники типа Bayraktar TB2 турецкого производства недавно начали патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Сегодня, 28 июля, утром один из беспилотников вылетел с расположенной на юго-восточной окраине Николаева военно-воздушной базы «Кульбакино», сообщает издание «Думская».

Этот летательный аппарат в течение нескольких часов контролировал обстановку в северо-западной части Черного моря, совершая полет на высоте около 5 тыс. м.

Отмечается, что в настоящее время патрулирование выполняют беспилотники из 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Воздушных сил Украины, однако вскоре их заменят аппараты, которые недавно поступили в состав 10-й бригады морской авиации (Сакской) Военно-морских Сил.

Модернизированная версия украинских Bayraktar позволяет действовать на расстоянии более 300 км от станции управления и находиться в воздухе около суток.

Напомним, в конце июня в рамках международных военных учениях «СиБриз-2021» в акватории Черного моря был задействован украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Источник: «Думская»