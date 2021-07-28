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Ракурс
Каким был последний царь Вавилона, показали археологи Саудовской Аравии

Каким был последний царь Вавилона, показали археологи Саудовской Аравии (ФОТО)

28 июл 2021, 16:13
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Потрясающее изображение последнего царя Вавилона, высеченное в скале 2550 лет назад, обнаружили археологи на территории Саудовской Аравии.

Наскальное изображение царя Набонида окружено четырьмя религиозными символами — полумесяцем, змеей, цветком и солнцем. Изображение Набонида выявили в северном регионе Саудовской Аравии Аль-Хайль, где раньше находили артефакты Вавилонии, такие как крепости и памятники, пишет Daily Mail со ссылкой на Саудовскую комиссию по туризму и национальному наследию.

Царь Набонид в отличие от всех своих предшественников был коренным вавилонянином. Он правил Вавилоном до того, как персы захватили регион. Древнее изображение царя изготовили на базальтовом камне примерно в 550-е годы до нашей эры. Хотя исследователи все еще расшифровывают значение символов, некоторые ученые предполагают, что они связаны с божествами месопотамского пантеона.

Археологи также определили, что изображение содержит 26 строк клинописи — древнего письма, которое использовалось на Ближнем Востоке. Это самая длинная надпись, когда-либо найденная в Вавилонском царстве.


Напомним, Вавилон — столица древней Вавилонии, расположенная на пологом берегу в нижнем течении реки Евфрат (территория современного Ирака). Здесь были висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света, которое, по легенде, построил царь Навуходоносор своей жене Семирамиде.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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