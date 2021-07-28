Украина вышла из «космического» соглашения СНГ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n158033-ukraina-vyshla-iz-kosmicheskogo-soglasheniya-sng-dokument.html

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Украина вышла из еще одной сделки Содружества Независимых Государств (СНГ) о Межгосударственном совете по космосу.

Соответствующее решение приняло правительство. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Сообщается, что Кабмин поддержал выход из соглашения, поскольку международный договор потерял свое практическое значение и не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами.

В пояснительной записке к проекту постановления отметили, что протокол об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу был подписан правительствами государств-участников СНГ в ноябре 1992 года. Согласно документу, Совет является органом, который координирует формирование и реализацию межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.

Отметим, что Украина вышла из СНГ в мае 2018 года. До сих пор наше государство продолжает выходить из сделок СНГ, которые ранее подписала. Всего таких документов более 200.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров решил вывести Украину из соглашения с СНГ в сфере мобильной связи. Правительство 3 марта рассмотрело и одобрило проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи» и проект соответствующего распоряжения. Верховной Раде рекомендовали прекратить для Украины действие этого соглашения.