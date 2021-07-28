СНД. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n158033-ukrayina-vyyshla-z-kosmichnoyi-ugody-snd-dokument.html

Ракурс

Україна вийшла зі ще однієї угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД) про Міждержавну раду по космосу.

Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Повідомляється, що Кабмін підтримав вихід з угоди, оскільки міжнародний договір втратив своє практичне значення та не відповідає сучасному стану співпраці між країнами.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначили, що протокол про затвердження положення про Міждержавну раду по космосу був підписаний урядами держав-учасниць СНД у листопаді 1992 року. Згідно з документом, Рада є органом, який координує формування й реалізацію міждержавних програм з дослідження та використання космічного простору.

Зазначимо, що Україна залишила СНД у травні 2018 року. Досі наша держава продовжує виходити з угод СНД, які колись підписала. Загалом таких документів понад 200.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів вирішив вивести Україну з угоди зі СНД у сфері мобільного зв’язку. Уряд 3 березня розглянув та схвалив проект закону «Про вихід з Угоди щодо співробітництва в розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку» та проект відповідного розпорядження. Верховній Раді рекомендували припинити для України дію цієї угоди.