Наскельне “фото” останнього царя Вавилона виявили в Саудівській Аравії

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Ракурс

Приголомшливе зображення останнього царя Вавилона, висічене в скелі 2550 років тому, виявили археологи на території Саудівської Аравії.

Наскельне зображення царя Набоніда оточене чотирма релігійними символами — півмісяцем, змією, квіткою і сонцем. Зображення Набоніда знайшли у північному регіоні Саудівської Аравії Аль-Хайль, де раніше були відкриті артефакти Вавилонії, такі як фортеці і пам’ятники, пише Daily Mail з посиланням на Саудівську комісію з туризму та національної спадщини.

Цар Набонід на відміну від усіх своїх попередників був корінним вавилонянином. Він правив Вавилоном до того, як перси захопили регіон. Давнє зображення царя виготовили на базальтовому камені приблизно 550 років до нашої ери. Хоча дослідники все ще розшифровують значення символів, окремі науковці припускають, що вони пов’язані з божествами месопотамського пантеону.

Археологи також встановили, що зображення містить 26 рядків клинопису — древнього письма, яке використовувалося на Близькому Сході. Це найдовший напис, який коли-небудь знаходили у Вавилонському царстві.

Нагадаємо, Вавилон — столиця стародавньої Вавилонії, розташована на пологому березі в нижній течії річки Євфрат (територія сучасного Іраку). Тут були висячі сади Семіраміди, одне із семи чудес світу, яке, за легендою, збудував цар Навуходоносор своїй дружині Семіраміді.

Джерело: Daily Mail