Вулкан в Индонезии выбросил гигантский столб пепла

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Вулкан Синабунг в Индонезии взорвался гигантским столбом пепла. Извержение вулкана произошло 28 июля на острове Суматра. Вследствие этого для авиации объявили «красный» уровень опасности.

По данным обсерватории вулкана Синабунг, извержение было зафиксировано в 13.20 по местному времени. «Вспышка» продолжалась около 12 минут, сообщает The Watchers.

Местные жители наблюдали два облака вулканического пепла — первое достигало высоты 7,3 км над уровнем моря, а второе — 5,5 км. С юго-восточного склона горы растянулся пирокластический поток.

Столб серого пепла отнесен ветром на восток и юг… Поскольку активность Синабунга остается очень высокой, новые извержения могут произойти в любое время, — сообщили в Центре вулканологии и геологических опасностей (PVMBG).

Трехкилометровая зона вокруг горы закрыта для людей. В случае интенсивного оседания пепла людям рекомендуется носить маски. В PVMBG также призвали жителей острова и туристов не приближаться к подножию вулкана.

Напомним, Синабунг расположен в одном из самых вулканически активных регионов мира. Вулкан «спал» на протяжении веков, прежде чем проснулся мощным извержением в 2010 году.