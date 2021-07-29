Девочка с близнецом в желудке родилась в Израиле

Эмбрион. Фото: НВ

https://racurs.ua/n158079-devochka-s-bliznecom-v-jeludke-rodilas-v-izraile.html

Ракурс

В Израиле в медицинском центре Ассута в Ашдоде родилась девочка с эмбрионом в животе.

Это очень редкий медицинский случай, который случается раз на каждые 500 тыс. рождений. Об этом сообщает The Times of Israel.

Проверки и УЗИ еще на поздних сроках беременности определили, что живот девочки увеличен, и после естественных родов врачи внимательно осмотрели ее и подтвердили, что внутри новорожденной что-то есть.

Мы были удивлены, обнаружив, что это был эмбрион. Мы думаем, что их было больше, чем один, и мы все еще проверяем это, — сказал Омер Глобус, директор по неонатологии медицинского центра Ассута.

Медики отмечают, что останки не были полностью сформированным эмбрионом, а скорее эмбрионом, который развился лишь частично — так, врачи смогли увидеть некоторые кости.

Операция по удалению эмбриона прошла успешно, и ожидается, что девочка полностью выздоровеет. И девочку, и ее мать, у которой есть еще трое детей, уже отправили домой. Сейчас существует ряд теорий относительно того, как возникают такие случаи, одна из которых заключается в том, что беременность начинается как двойня, но потом один из эмбрионов поглощается другим.

Это явление, которое иногда называют «синдромом исчезающих близнецов», чаще встречается в беременностях, проводимых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), хотя оно может возникать и при естественной беременности.

Напомним, ранее мы сообщали, что древнюю погребальную урну возрастом почти 4 тыс. лет обнаружили на территории современной Венгрии. Во время раскопок на кладбище рядом с городом Сигетсентмиклош нашли урну с останками беременной женщины. Ученые определили, что останки принадлежат девушке 20−30 лет. Покоилась она не одна, а с двумя крохотными эмбрионами до 30 недель.

Источник: The Times of Israel