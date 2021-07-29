Топ-чиновников АРМА отстранили и арестовали. Фото: УП

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Руководство АРМА, Национального агентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, отстранено от работы.

Временно исполняющего обязанности главы агентства, его заместителя и начальника управления отстранили от должностей. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Топ-чиновников подозревают в присвоении более 400 тыс. долл. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В Бюро рассказали, что накануне их сотрудники вместе со Службой безопасности Украины разоблачили злоупотребления в руководстве АРМА. Правоохранители заявляют, что в течение августа-декабря 2020 года временный и. о. председателя, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА. Чиновники на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределяли между собой.

Шести фигурантам дел уже сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере — ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 2 июня на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко совершили покушение. Неустановленные лица несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия, чиновник получил ранения средней степени тяжести.