Топ-посадовців АРМА відсторонили й арештували. Фото: УП

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Ракурс

Керівництво АРМА, Національного агентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів, відторонене від роботи.

Тимчасово виконуючого обов’язки голови агентства, його заступника і начальника управління відсторонили від посад. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у виді домашнього арешту. Топ-посадовців підозрюють у привласненні понад 400 тис. дол. Про це 29 липня повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

У Бюро розповіли, що напередодні їхні співробітники разом зі Службою безпеки України викрили зловживання в керівництві АРМА. Правоохоронці заявляють, що впродовж серпня-грудня 2020 року тимчасовий в. о. голови, його заступник та начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА. Чиновники на підставі підроблених судових рішень перевели гроші на банківський рахунок, після чого розподіляли між собою.

Шістьом фігурантам справ вже повідомили про підозру в заволодінні чужим майном зі зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою в особливо великому розмірі — ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 червня на заступника голови АРМА Володимира Павленка вчинили замах. Невстановлені особи кілька разів вистрілили у нього з вогнепальної зброї, посадовець дістав поранення середнього ступеню тяжкості.